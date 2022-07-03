شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى ونانسى عجرم وبلقيس ينضمون لنجوم موسم الجيمرز بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موسم الجيمرز عن قائمة الأسماء المشاركة في الحفلات الموسيقية والتي ضمت مجموعة من نخبة نجوم الفن في الساحة العالمية، وضمت القائمة كلا من: النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي والنجمة الإماراتية بلقيس والثنائي المصري Disco Misr بالإضافة إلى Marshmello وفرقة Black Eyed Peas و R3HABو Axwell و Lil Pumpو DJ Snakeو Alan Walkerو Russ حيث سيعتلون خشبة مسرح منطقة NXT LVL والتي صممت خصيصًا لاحتضان حفلات موسم الجيمرز كل خميس طوال فترات الحدث العالمي الذي يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض وهي كالتالي

الخميس الموافق 21 يوليو محمد حماقي و بلقيس و Axwell

الخميس الموافق 28 يوليو Lil Pump

الخميس الموافق 4 أغسطسR3HAB

الخميس الموافق 11 أغسطس نانسي عجرم و Marshmello

الخميس الموافق 18 أغسطس Russ و Alan Walker و Disco Misr

الخميس الموافق 25 أغسطس Black Eyed Peas و DJ Snake

كما تم الكشف مطلع الأسبوع الجاري عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون.



Axwell



Alan Walker



DJ Snake



Disco Misr