لأول مرة.. عرض فساتين الملكة إليزابيث خلال اليوبيل البلاتيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر عرض الفساتين الأنيقة التي ارتدتها الملكة “إليزابيث الثانية” على شرفة قصر باكنغهام خلال عطلة اليوبيل البلاتيني في معرض لأول مرة. وبحسب ما ورد سيتم عرض الملابس، المكونة من معطفاً وقبعة مطابقة، في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة اعتباراً من اليوم؛ الأحد، كجزء من معرض للاحتفال باليوبيل البلاتيني وفقاً لموقع Daily Mail.

يأتي المعرض تزامناً مع زيارة الملكة وكبار أفراد العائلة المالكة بمن في ذلك الأمير “تشارلز” إلى اسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود.

في المعرض، ستُتاح الفرصة للحاضرين للاستمتاع بالقصر في ضوء المساء الصيفي واستكشاف شققه التاريخية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمحادثات قصيرة حول عرض اليوبيل البلاتيني الخاص.

في أول ظهور لها في اليوبيل البلاتيني، في Trooping the Colour، ارتدت الملكة فستاناً أزرق شاحباً مع معطف وقبعة متناسقة لهذا الحدث، يتميز بحافة دقيقة من الخرز وألماس. كما ارتدته الملكة في صورة اليوبيل البلاتيني الرسمية التي التقطها “رانالد ماككني” في الأسبوع السابق للإحتفال.

كانت المجموعة الثانية التي ارتدتها في اليوبيل البلاتيني عبارة عن فستان أخضر من الصوف الكريب ومعطف من تصميم “ستيوارت بارفين”، مع قبعة من الصوف والكريب من تصميم صانع القبعات “راشيل تريفور- مورغان”. ارتدت الزي عندما ظهرت على شرفة قصر باكنغهام بعد مسابقة اليوبيل البلاتيني في 5 يونيو، والتي كانت بمثابة نهاية أربعة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث.

علاوة على ذلك، سيتم عرض أزياء الملكة الأنيقة التي ارتدتها للاحتفال باليوبيل الفضي والذهبي والماسي إلى جانب بعض الهدايا التي تم تقديمها لها خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً.

سيعرض المعرض أيضاً زي الملكة في اليوبيل الماسي الذي ارتدته في خدمة الشكر في كاتدرائية سانت بول وتناول الغداء في جيلدهول، في 5 يونيو 2012.

صممت “أنجيلا كيلي” مجموعتها بمناسبة اليوبيل الماسي، وهي عبارة عن فستان ومعطف بلون فيروزي شاحب مطرز بالورود الفضية المتناثرة وقبعة منسقة مزينة بالشيفون واألماس.

مجموعة أخرى معروضة هي ملابس الملكة في حفل اليوبيل الذهبي لخدمة الشكر في عام 2002، وهي عبارة عن معطف أزرق من الحرير وفستان من تصميم المصمم الملكي؛ السير “هاردي آميس”، الذي بدأ في تصميم الملابس للملكة في عام 1955 واشتهر بخياطته الأنيقة. انتهى مظهرها بقبعة ابتكرها “ميلنر فريدريك فوكس”.

اختارت زياً آخر للسير “هاردي إيميس” بمناسبة اليوبيل الفضي في عام 1977، مرتديةً فستاناً ومعطفاً من الكريب والحرير الوردي والشيفون.

هناك أيضًا مجموعة من الأعمال المتعلقة بالزيارة الرسمية الأولى للملكة إلى إدنبرة، بعد 20 يوماً من تتويجها في وستمنستر أبي في 2 يونيو 1953.