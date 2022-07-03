شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر أول ديسمبر وفتح باب المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتحه لباب المشاركة في دورته الثانية والمقرر عقدها من 1-10 ديسمبر المقبل. حيث وجه المهرجان دعوته لجميع المبدعين وصانعي الأفلام من الوطن العربي وآسيا وأفريقيا في جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم أفلامهم للمهرجان وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 3 يوليو الجارى إلى 14 من شهر أغسطس 2022.

يستقبل المهرجان المشاركات تحت ثلاث فئات وهي مسابقة البحر الأحمر، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، إضافة لإمكانية مشاركة المواهب السعودية الصاعدة في برنامج سينما السعودية الجديدة. يتم عرض واختيار المشاركات من قبل لجنة الاختيار التابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

يهدف مهرجان البحر السينمائي الدولي إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة العربية، مع الالتزام بتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة ومساهم رئيسي في صناعة السينما الدولية، باعتباره الحدث السينمائي الأهم في المنطقة، لحرصه على استقطاب المبدعين من المواهب الشابة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والإفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.

تحتفي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعشاق السينما المحلية وصناع الأفلام وقادة صناعة الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل المهرجان منصة أساسية لتعزيز الروابط الإبداعية بين السعودية والعالم وذلك من خلال استقطاب أفضل الانتاجات السينمائية العالمية والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.

تتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتندرج الجوائز تحت جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وجائزة أفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الفضي لأفضل فيلم قصير (15 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.