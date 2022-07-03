شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تنشر صورا مع زوجها وتشكر جمهورها على التهنئة والمباركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صور تجمعها بزوجها وقالت نسرين طافش: "شكرًا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا".

هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة نسرين طافش، بعد الإعلان عن ارتباطها، متمنين لها السعادة فى حياتها، وكتبت لها الفنانة دنيا عبد العزيز: "مبروك يا حبيبة قلبى"، وهنأها النجم خالد سليم، قائلاً: "ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير وانتى تستأهلى أحسن حاجة فى الدنيا وكل خير"، وقالت لها الفنانة إيمان العاصى: "مبروك حبيبتى دائمًا مع بعض"، وكتبت الفنانة ساندى: "مبروك وربنا يحميكم".

فاجأت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بإعلان ارتباطها، بنشرها صورة ممسكة بيد الشخص الذى ارتبطت به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، ولم تكشف عن هوية هذا الشخص أو أي تفاصيل.

من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.











