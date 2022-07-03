منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 06:56 مساءً - شاركت الفنانة ” منة شلبي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة في أحدث ظهور لها .

وظهرت منة شلبي في الصورة خلال تواجدها بأحد الشوارع وهي ترتدي (توب) مكشوف باللون الأخضر .

وكتبت منة شلبي في تعليقها على الصورة موجهة نصيحة إلى متابعيها : ” كن متواضع، كن بسيط، كن نفسك ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا في تعليقاتهم بإطلالتها وجمالها .