شكرا لقرائتكم خبر عن تارون إجيرتون مرشح لخلافة هيو جاكمان فى دور "ولفرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شخصية "ولفرين" الذى اشتهر بها الممثل الشهير هيو جاكمان سيتم العمل عليها من جديد من خلال ممثل آخر يلعب الشخصية للمرة الأولى بعيدًا عن جاكمان الذى اشتهر بها خلال سلسلة طويلة من الأعمال الناجحة، التي حققت إيرادات ضخمة في عالم صناعة السينما.

موقع ديلى ميل أشار خلال تقرير له أن المفاوضات بدأت مع تارون إجيرتون للعب الشخصية خلال عمل من إنتاج شركة مارفل، كما أكدت التقارير أن تارون موافق إلى حد كبير.



تارون المرشح للعب دور ولفرين

من ناحية أخرى احتفل الفنان العالمى هيو جاكمان، بعيد الأم الأمريكى، الذى تحتفل به الولايات المتحدة فى يوم الأحد الثانى من شهر مايو، مهنئًا والدته بهذه المناسبة السعيدة، حيث نشر صورة جمعته بوالدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "عيد أم سعيد لوالدتى العزيزة، ولكل المحتفلين اليوم".



هيو جاكمان

يأتي هذا فيما سبق واحتفل النجم العالمى هيو جاكمان، الشهير بشخصية "وولفرين" فى سلسلة أفلام Xmen الشهيرة، بعيد زواجه الـ26، حيث نشر صورة مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهما يحتضنان بعضهما البعض على ضفاف أحد الشواطئ، وكتب: "أحتفل اليوم بمرور 26 عامًا على زواجى من زوجتي، كل يوم مليء بالكثير من الضحك والفرح، تضيئين حياتي، أنا أحبك من كل قلبي".

وكان أكثر ظهور هيو جاكمان، خلال الفترة الأخيرة، فى تقديم واجب العزاء ونعى المشاهير، حيث كان اخر بوست له منذ عدة اسابيع، لتقديم واجب العزاء فى النجم العالمى السير سيدنى بواتييه، الذى رحل عن عمر يناهز الـ 94 عاما، حيث نشر صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها برفقه النجم العالمى جون ترافولتا والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وكتب قائلاً: "لطيف وذكي، ورجل محبوب".