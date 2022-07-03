شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب تحفيزى من كريم عبد العزيز لزملائه ضد الإنجليز في "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة حصدها فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، متصدرًا شباك التذاكر بـ11 مليون جنيه، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وجاءت التعليقات إيجابية على العمل برمته، حيث أكد العديد من النقاد الفنيين أن الفيلم ملحمة سينمائية مكتملة العناصر.

وخلال أحداث الفيلم، نجد أن رئيس أفراد المقاومة المصرية ضد الانجليز "كريم عبد العزيز" والذى يقدم شخصية "الطبيب عبد القادر كيرة، هو محور الأحداث في البداية، حيث جاءت حادثة دنشواى والتي راح ضحيتها عدد من المصريين بالنار بينهم امرأة، ووفاة ضابطٍ بضربة شمس.

وعندما اجتمعت المقاومة المصرية التي ضمت كلاً من كريم عبد العزيز، وهند صبرى، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، واحمد صالح، أعلن عبد القادر كيرة (كيرة والجن) عن خطاب تحفيزى ضد الانجليزى قائلاً: إحنا النهاردة لازم نعرف الإنجليز أننا مش لقمة ضعيفة.. إحنا مش هنسكت ضد الظلم والقهر اللى بنعيش فيه.. هنعرف الإنجليز أننا نقدر نعمل أى حاجة في سبيل تحرير مصر من الاستعمار.. ممكن كل واحد فينا ميرجعش بيته بعد العملية دى.. لكن كلنا اتفقنا من أول يوم أننا بنقدم أرواحنا للوطن والأرض دى.. توكلنا على الله يا أبطال.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.