شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة خالد صالح وتشييع جثمانها من مسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد خالد صالح، وفاة عمته "إسلام"، وعلق قائلاً عبر صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام: توفيت إلى رحمة عمتي الحبيبة إسلام صالح، والجنازة بعد صلاة الظهر في جامع عمرو بن العاص.. شكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها في أحبائكم.





من ناحية أخرى يجسد الفنان أحمد خالد صالح ضمن أحداث فيلم "19 ب" شخصية سايس يشعر بالظلم بسبب طبيعة شغله، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سيد رجب ناهد السباعى ونبيل نور الدين وعبد العزيز مخيون.

أحداث الفيلم تدور فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

وانتهى مؤخرًا الفنان أحمد خالد صالح من تصوير دوره في فيلم "عمهم" مع النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يجسد أحمد شخصية أحد منافسى محمد إمام ويدخل معه في العديد من الصراعات خلال أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار أكشن شعبى.