شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف كواليس فيلمه الجديد "عمهم" وعرضه فى السينمات 7 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد إمام، عن كواليس فيلمه الجديد "عمهم" المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 7 يوليو الجارى، من إخراج حسين المنباوى، وتأليف وسام صبرى، حيث نشر إمام صورًا من كواليس الفيلم جمعت بينه وبين محمد سلام ومحمد ثروت، وكتب قائلاً: بقالنا سنين بنشتغل مع بعض، بس كل مرة بنموت من الضحك.



محمد امام فى كواليس عمهم

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.