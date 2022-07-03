شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحيى حفلاً غنائيًا فى تونس 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة هيفاء وهبى، حفلاً غنائيًا، فى تونس، يوم 23 يوليو الشهر الجارى ومن المقرر أن تقدم هيفاء بالحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.





هيفاء وهبى

وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذى صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كلا من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.