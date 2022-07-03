شكرا لقرائتكم خبر عن "العقد" أغنية لـ إليسا فى ألبومها الجديد بتوقيع أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة اللبنانية إليسا خلال ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع الشاعر أيمن بهجت قمر لأول مرة، في أغنية تحمل اسم "العقد"، ومن ألحان محمد يحيى، والتي ستكون مفاجأة للجمهور وقت طرح الألبوم في موسم الصيف.

واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 150 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" 150 مليون في هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي في هذه اللحظة".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكيه .