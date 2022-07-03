شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد توم كروز الـ60.. تسلق برج خليفة وحبس أنفاسه 6 دقائق وقفز من طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل توم كروز اليوم الـ 3 من يوليو بعيد ميلاده الـ60، إذ يعتبر من أهم وأبرز الممثلين على الساحة الفنية في هوليود، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرة فنية طويلة عامرة بالعديد من الأعمال المهمة الذى حقق بها أعلى الإيرادات، ليصبح من أهم وأبرز الممثلين طوال فترة تألقه التي امتدت حتي سن الـ 60، فلم يتأثر الممثل الوسيم بالسن، واستمر في تقديم أفلام الأكشن بتميز ولياقة بدنية عالية.



tom cruise

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز مغامرات توم كروز الذى قام بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير أو اللجوء لأية حيلة.



توم كروز على جناح طائرة

تسلق برج خليفة

ربما حينما تشاهد مشاهد tom cruise أثناء تسلقه وركضه على برج خليفة لن تصدق للوهلة الأولي أنه هو من يقوم بذلك، ولكن الحقيقة هي أن النجم الشهير فعلها وتدرب علي ذلك لفترة قبل أن تمنحه شركة الإنتاج تقنيات جديدة في عالم التصوير يستخدمها لكي يخرج المشهد بشكل أفضل مناسباً لمغامرته الذى يستحقها.



tom cruise

حبس الأنفاس تحت الماء

تمكن النجم توم كروز خلال الجزء الخامس من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة من تأدية واحد من أخطر المشاهد على الإطلاق حيث استمر تحت الماء لمدة تجاوزت الـ 6 دقائق في مشهد خطير للغاية رفض أي حيلة للقيام به سوي تأديته بنفسه حيث أخرج في النهاية واحد من أروع مشاهده.



tom cruise tom cruise

المنحدرات الصعبة

هواية التسلق عند توم كروز لم تبدأ مع برج خليفة وإنما تاريخها يمتد في أفلامه للجزء الثاني من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة حيث تمكن النجم الشهير خلال الفيلم من قيام بواحد من أخطر المشاهد حول العالم حينما تسلق منحدر صعب بنفسه.

كيف تعلق على جناح طائرة

تلك المرة تمكن النجم توم كروز من التعلق علي جناح طائرة، حيث قفز على الجناح ثم استمر في امساك الباب أثناء سير الطائرة وإقلاعها في الهواء خلال واحد من أكثر مشاهد هوليود جنوناً.

قفز من طائرة تسير بسرعة 165 ميل في الساعة

مثلما تمكن من التعلق على جناح طائرة قفز أيضاً من طائرة أخري رغم طيرانها بسرعة 165 ميل في الساعة، إلا أنه صمم على القفز بنفسه.



اثناء القفز

قيادة طائرة فى مشهد أكشن

خلال مشهد مطاردة صمم كروز على تعلم قيادة الطائرات كي يقود طائرة بنفسه وينفذ بها مشهد مطاردة، وهو ما نفذه بنجاح كما أبرزه طاقم الإخراج بصورة مدهشة خاصة حينما قاد الطائرة بين جبلين ثم هبط بها.