شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى عن أغنية "انتى جنان": جديدة عن المسموع تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم رامي صبري عن تفاصيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "انتى جنان" المقرر طرحها قريبًا وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى: "حبايبي مساء الفل عليكم، أنا عارف إن أغلبية الأغاني اللي بنزلها بتبقي غريبة عليكم وعلي اللي متعودين عليه مني، ولكن أنا شخص بيحب التطوير في الشغل يعني عمرك ما هتسمع مني أغنية شبه التانية أبدًا وده تميزي بين الآخرين.

وأضاف أغنية "انتي جنان": أغنية جديدة عن المسموع تماما من حيث الكلمة واللحن والـmusic بتاعتها توزيع (جلال الحمداوي) وده موزع مغربي عربي عالمي.

المقصود إن أنت جاي هنا تسمع حاجة مختلفة وجديدة عمري ماهقدر اسمك قديم عايز قديم عندك مغنيين كتير أوي وأحسن مني كمان، ولكن صدقني أنا من الفنانين المتجددين وليس من الفنانين اللي بينزلوا أغاني جديده فقط.

اغنيه "انتي جنان" أغنيه جميلة أغنية صيفية مبهجة افرحوا واتبسطوا بيها وبلاش انتقادات وخلاص.





وكان رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان "هي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان رامى صبرى ومكس وماستر جلال حمداوى.

وكشف الفنان رامي صبري منذ أيام عن صورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، خلال أدائه مناسك العمرة، وظهر رامي فى إحدى الصور رفقة أسرته بملابس الإحرام، أمام الكعبة المشرفة، وعلق:"عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا ".