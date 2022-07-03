شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة.. وتؤكد: لم نحدد موعد العزاء نظرا لحالة أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة عبير صبري على نعي شقيقها الذي توفي أمس السبت، من خلال حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، وقالت: "توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعه من قلبي أحمد صبري أمس وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة.. أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة وأن يربط على قلوبنا وقلب امي.. لم يحدد موعد عزاء نظرًا لحالة أمي".

هذا وشيعت النجمة عبير صبرى وشقيقتها الإعلامية مروة صبرى جثمان شقيقهما الوحيد أحمد بعد صلاة العشاء أمس السبت من مسجد السيدة عائشة، وتم دفنه بمقابر الأسرة القريبة من المسجد.



عبير صبرى على موقع فيس بوك

وحرصت عبير صبرى، والتى تعيش لحظات صعبة للغاية، على تشييع الجثمان وسط أفراد أسرتها والمقربين منها فقط وبعيدًا عن وسائل الإعلام المختلفة، حتى إنه لم يتمكن أحد من زملائها وأصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه من المشاركة فى تشييع الجثمان، بسبب عدم إعلانها عن أى تفاصيل وإغلاق هاتفها المحمول، ولم يجد أحد أى وسيلة فى التواصل معها أو الوصول لها.

ولم تحدد صبرى وشقيقتها مروة موعدًا للعزاء، خاصة أن الاثنتين ما زالتا وسط أجواء الصدمة المفجعة، حيث توفى شقيقهما أحمد صبرى بشكل مفاجئ أثناء انغماسه فى النوم، حيث ذهبت والدته لإيقاظه من نومه نهارا ففوجئت بوفاته.