شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ بسنت حميدة بالفوز بذهبية 100 متر عدو: مبروك يا مصر بناتك تشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة أنغام بسنت حميدة، لاعبة المنتخب الوطنى لألعاب القوى، وصاحبة ذهبية 100 متر عدو فى دورة ألعاب البحر المتوسط، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بسنت حميدة مبروك علينا ذهبية 100 متر عدو دورة ألعاب البحر المتوسط مبروك يا مصر بناتك تشرف وتفرح القلب تحيا مصر ولسه".



انغام على تويتر

موعد مع التاريخ" تنتظره بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى، حيث تنافس على ذهبية ألعاب القوى فى منافسات سباق 200 متر عدو، بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى.

وتخوض بسنت حميدة منافسات نهائى سباق الـ 200 متر فى السابعة و 10 دقائق مساء اليوم الأحد.

وسبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ26 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و13 برونز.

وتسعى بسنت حميدة لتحقيق الذهبية الثانية خلال الدورة الحالية، والتي تٌعد بسنت هي المفاجأة فيه حتى الان ، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم، واستعداد فى صربيا.

وكانت بسنت حميدة قد انسحبت، من منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو الماضى فى موريشيوس. وجاء انسحاب بسنت بسبب إصابتها بمزق فى العضلة الضامة، ما جعلها تقرر الانسحاب.