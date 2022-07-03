شكرا لقرائتكم خبر عن وصفهم بالجرذان.. القصة الكاملة للهجوم على لؤي راغب علامة وتهديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لؤى نجل الفنان راغب علامة على الرد على حملة الانتقادات التي طالته مؤخرًا بشأن ملابسه الذى ارتداها خلال فترة تواجده باريس الفترة الماضية، إذ كتب بوست مطولاً عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام ردًا عل كل منتقديه ووصفهم بالجرذان خلال الكلمات الذى كتبها.

رد لؤي راغب علامة

كتب لؤي راغب علامة: "لا أرد على الأمور التي تبدو بهذا الغباء، لكنني اطلعت على عدة رسائل بخصوص تصريح والدي عن الكراهية وتهديدات القتل التي وصلتني بسبب الملابس التي كنت أرتديها، للتوضيح، عندما تكلمت مع والدي عن الموضوع لم أقل له إن الأشخاص الذين يوجهون لي هذا الكره موجودون تحت الأرض ويختبئون خلف شاشات هواتفهم، بل ما قلته فعلاً إنهم (جرذان)، وللصراحة والدي كان محترمًا كثيرًا في رده".

وأضاف: "عندما قلت أن هؤلاء الأشخاص لا يتواجدوا تحت الأرض، لم أقصد الناحية المادية، أبداً، بل قصدت ما هو أسوأ، فالمال يأتي ويذهب، بل ما قصدته هو الجهل وانعدام الثقة بالنفس والغيرة، والجرذان الذين ليس لديهم مخ على السوشيال ميديا، أنا كشخص مثقف، لدي عمل، وحاليا أنا في إجازة، أعيش أفضل حياة، وأضحك من أعماق قلبي مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحصل".

ثم استكمل حديثه بكتابة : "إلى الأشخاص الداعمين الذين آمنوا ووقفوا منهم والدي راغب علامة إلى جانبي، أنا أحبكم كثيرا، وأقدّر كل واحد منكم، شكرا على الدعاية الإضافية، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يسمعوا بأي شيء من هذا، فالأمر لا يستحق حتى وقتك لتعرف شيئاً عنه".



نجل راغب علامة على انستجرام

سبب الهجوم على لؤي راغب علامة

ويأتي سبب الهجوم على لؤي راغب علامة بعدما ظهر بعدد من الإطلالات ضمن عروض أزياء لعدد من أشهر الماركات العالمية، ووصفت اطلالاته بالغريبة وقتها، كما لم يقف الأمر عند ذلك وإنما رد والده راغب علامة نفسه على تلك الانتقادات على خلفية سؤال من أحد المذيعين علق فيه على الانتقادات الموجهة لابنه.

لؤي راغب علامة

راغب علامة يعلق على حملة انتقادات ابنه

قال راغب علامة نصًا: "لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض، ولم يروا شيئًا عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي احتكرتها الأحزاب في لبنان؟ أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية.. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بابني، فالصحافة العالمية كتبت عنه".