شكرا لقرائتكم خبر عن "نمت ننا".. كواليس أزمة روبى ونعوم بسبب مقطع أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منذ أيام المطربة روبى أغنيتها الجديدة "نمت ننا"، واستطاعت أن تحقق بها نجاحا كبيرا على مدى الأيام الماضية، إلا أن فرحتها لم تكتمل بعدما صرحت المطربة نعوم بأنها تمتلك أغنية بعنوان "نامو ننة"، وقامت بتسجيلها منذ مايقرب من عام، وأجلت طرحها للوقت المناسب إلا إنها فوجئت بأغنية روبى بنفس المقطع والإفيه".

وقالت المطربة نعوم لـ"الخليج 365"، إنها حزينة لما حدث من فنانة كبيرة مثل روبى، موضحة أن الأغنية ماهى إلا "أفيه"، ورغم ما حدث أكدت نعوم فى تصريحها أنها سوف تطرح أغنيتها، وتتمنى أن تحقق نجاحا كبيرا.

وتقول كلمات أغنية روبى "نمت ننه"، للمطربة روبى:

"نمت ننه طب والحب اللي بينا

مش هاتكلمني سيكا مش هتدلعني سنه

فوقلي حبة ده انا Overdose محبة

ومشاعري لسه شابة والنار في القلب شادة

نمت ننه طب والحب اللي بينا

مش هاتكلمني سيكا مش هتدلعني سنه

فوقلي حبة ده انا Overdose محبة

ومشاعري لسه شابة والنار في القلب شبة

الجو الليله حلو وانا حلوه وانت حلو

والشمس مكسله فالليلة مكمله

الجو الليله حلو وانا حلوه وانت حلو

والشمس مكسله فالليلة مكمله

وانا وانت والقمر يا قمر يا قمر يا قمر

والقلب اللي انفطر يا قمر يا قمر

لو نمت وسبتني هنروح نكشف نظر"