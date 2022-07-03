شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفله الثانى فى لبنان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إيهاب توفيق، حفله الغنائى الثانى له في لبنان، مساء اليوم الأحد، بعد أن تألق بحفله الأول مساء أمس السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

وطرح مؤخرًا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.