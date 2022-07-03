شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة لـ دومينيك حوراني.. وتعلق: أنا صار عندي خروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت اللبنانية دومينيك حوراني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا لها من أحدث إطلالاتها.

ونشرت دومينيك صورها مع خروف وعلقت عليها قائلة: "أنا صار عندي خروف.. وكتير بحبو.. حدا عندو خروف متلي؟" .

الصور أثارت حيرة جمهورها، وأصبح الكثير منهم يتساءل هل تقتني حقا خروف، أو ستضحي به بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

























يذكر أن دومينيك انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "ختم خروج"، وهو من بطولتها بمشاركة كل من ياسر الزنكلونى، ضياء عبدالخالق، إيناس النجار، منى فاروق، مروة لطفي، مصطفى يوسف، نادر فرنسيس، مفيد عاشور، رامي غيط،، ومن إخراج رائد إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تشوقي ما بين الإثارة والغموض.

وتعيش دومينيك حورانى، حاليا حالة نجاح فني بعد المشاهدات العالية التى حققها كليبها الأخير "العب غيرها"، والذي طرحته عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع عرضه على قناة "مزيكا".