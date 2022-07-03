شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز أثناء حضوره فعاليات سباق الفورمولا وان فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل كيانو ريفز على حضور فعاليات سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا وان للسيارات، حيث التقطت له عدة صور خلال حلبة سيلفرستون البريطانية والمقرر الإعلان عن الفائز بها اليوم الأحد ٣ يوليو.

وهو سباق للسيارات يقام سنويًا في بريطانيا، كما يعتبر من أقدم المنافسات في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان الذي يضمه الاتحاد الدولي للسيارات، ونظرًا لحب كيانو ريفز لعالم السيارات، حرص على التواجد والتقاط الصور التذكارية خلال الفعاليات التى يبدو أنها سيستمر في التواجد بها.



كيانو ريفز خلال فعاليات السباق

وكان تقرير صحفى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشف فى وقت سابق عن لقطات مصورة ترجح استعداد الممثل العالمى كيانو ريفز، البالغ من العمر 57 عامًا، لخطبة صديقته التى ارتبط بها منذ أكثر من أربع سنوات، الفنانة ألكسندرا جرانت، البالغة من العمر 48 عامًا، حيث شوهد فى لوس أنجلوس أثناء تفحصه مجموعة من الخواتم المتواجدة فى أحد المتاجر، التى تصنع خواتم من الألماس واللؤلؤ والزبرجد.



كيانو ريفز

ووفقا للتقرير فإن الفنان العالمى كيانو ريفز شوهد فى قسم الخواتم بمتجر إيرين، بينما كان يرتدى سترة سوداء مع قناع وجه أزرق "كمامة طبية"، حيث يقدم متجر إيرين، مجموعة متنوعة من الخواتم الماسية الرائعة، وهناك توجد العديد من خواتم إيرين المرصعة بالأحجار الكريمة التورمالين وحجر القمر والأوبال والعقيق والزمرد والكريسوبراسي والتنزانيت والزبرجد.