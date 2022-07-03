شكرا لقرائتكم خبر عن من مدرس ألعاب لنجم كوميدي كبير.. اليوم ذكرى وفاة أمين الهنيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان أمين الهنيدى، الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وتميز بخفة دمه وطلته على الشاشة، وارتبط إسمه بعدد من الأفلام منها "غرام في الكرنك" و"شنطة حمزة" وغيرها .

وفى 24 ديسمبر 1925، وُلد أمين الهنيدى أحد أشهر ممثلى الكوميديا، وكان أثناء دراسته بمدرسة شبرا الثانوية قد انضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة، وحين التحق بكلية الآداب انضم لفريق التمثيل بالكلية، لكنه ترك كلية الآداب والتحق بكلية الحقوق، ثم تركها والتحق بالمعهد العالى للتربية الرياضية، وتخرج فيه عام 1949.

وعُين مدرسا للتربية الرياضية، وفى 1939 انضم لفرقة نجيب الريحانى، ومثّل مسرحية واحدة، وفى 1954 سافر إلى السودان، وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصرى الشهير بـ«أبولمعة» وكوّنا معا فرقة مسرحية بالنادى المصرى بالخرطوم، التى كانت بدايته الفنية الحقيقية بعد عودته إلى القاهرة، حيث التقى عبد المنعم مدبولى والمؤلف يوسف عوف، واشتركوا فى البرنامج الإذاعى «ساعة لقلبك»، والذى ظل يُقدَّم لسنوات طويلة بنجاح كبير.

كما التحق بفرقة تحية كاريوكا، وفى هذا الوقت تكونت فرقة التليفزيون المسرحية، وانضم إليها وحقق نجومية كبيرة، من خلال الأدوار التى أُسندت إليه، ومنها دور الحانوتى فى مسرحية «أصل وصورة» ودور المدرس فى مسرحية «لوكاندة الفردوس» ثم كانت مسرحية «حلمك يا شيخ علام».

قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ومن أهمها فيلم "حماتي ملاك"، "زوجة من باريس"، "حارة السقايين"، "شنطة حمزة"، "7 أيام في الحنة"، "أشجع رجل في العالم"، "شهر عسل بدون إزعاج"، "غرام في الكرنك" وغيرها وكان آخر أعماله هو فيلم "الحدق يفهم" والذي تم عرضه في عام 1986 كما أنه قدم عدة أغاني خلال مسيرته الفنية منها أغنية "يا سنيوريتا"، أغنية "وحوي يا وحوي" ورحل عن عالمنا تاركاً لنا أعمالاً فنية متألقة.