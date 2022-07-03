شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور ناعية بيار شمعون: شو هالخبر المحزن الله يرحمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة سيرين عبد النور، الفنان بيار شمعون، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شو هالخبر المحزن، الله يرحمك".





شارك بيار شمعون بعدد من المسلسلات منها رصيف الغرباء الشحرورة، حماتي وعقلاتي، تلاميذ آخر زمن، أمير الليل، رصيف الغرباء أما الأفلام: "كاش فلو"، "كذبة بيضا".

كما تحرص النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، كل فترة على توجيه رسالة أو حكمة أو نصيحة لجمهورها عبر حسابها على تويتر واليوم وجهت لهم نصيحة عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ناس فاهمة الحرية غلط وناس فاهمين الغلط حرية".

وقد حلت سيرين عبد النور، مؤخرا ضيفه في برنامج سهرانين" للنجم أمير كرارة على قناة ON، وقالت:"إن النجم محمد هنيدى علمنى أقول إفيه خلال مشاركتى معه فى "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مضيفة أن مشهد "ما بتهزرش يا رمضان" زقنى فيه بجد، وأنا اللى طلبت منه يزقنى".

وعن لقائها الأول بزوجها، كشفت: "أول لقاء مع زوجى حاولت أعمل مش مهتمة لكن اتجوزته فى الآخر".