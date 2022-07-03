كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” في تصريحات لها ل ET بالعربي عن هوية زوجها بعد إعلانها يوم أمس السبت دخولها القفص الذهبي .
فأشارت نسرين طافش إلى أن زوجها هو الدكتور ” شريف شرقاوي ” وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي (علم من علوم الطاقة) .
ونفت الفنانة السورية ما تم تداوله من أخبار في الساعات القليلة الماضية عن أن زوجها يعمل مدرب يوغا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل .
فيما نشر موقع ET بالعربي صورة تجمع نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض ويمسك الأخير بيدها .
وكانت نسرين طافش قد أعلنت في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام خبر زواجها فنشرت صورة ليدها وهي في يد رجل وترتدي خاتم الزواج .
وكتبت في تعليقها على الصورة : ” جمع الله ما بينهما .. أتمنى من الله أن يبارك في هذا التجمع ويحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما .. نسرين طافش تكشف هوية زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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