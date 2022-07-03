بصورة تجمعهما .. نسرين طافش تكشف هوية زوجها

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” في تصريحات لها ل ET بالعربي عن هوية زوجها بعد إعلانها يوم أمس السبت دخولها القفص الذهبي .

فأشارت نسرين طافش إلى أن زوجها هو الدكتور ” شريف شرقاوي ” وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي (علم من علوم الطاقة) .

ونفت الفنانة السورية ما تم تداوله من أخبار في الساعات القليلة الماضية عن أن زوجها يعمل مدرب يوغا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل .

فيما نشر موقع ET بالعربي صورة تجمع نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض ويمسك الأخير بيدها .

وكانت نسرين طافش قد أعلنت في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام خبر زواجها فنشرت صورة ليدها وهي في يد رجل وترتدي خاتم الزواج .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” جمع الله ما بينهما .. أتمنى من الله أن يبارك في هذا التجمع ويحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد ” .