كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” عن تعرض مواطنته الفنانة ” فايزة المحرصي ” لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية .
ونشر صابر الرباعي صورة لفايزة المحرصي عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وأرفقها بتعليق يدعو لها من خلاله بالشفاء العاجل .
فكتب صابر الرباعي في تعليقه على الصورة : ” دعواتنا وتمنياتنا للفنانة الخلوقة فايزة المحرصي بالشفاء والعودة السريعة إلى نشاطها الفني .. نحن في انتظارك يا فايزة وإن شاء الله قريبا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يتوجه بالدعاء لهذه الفنانة بعد تعرضها لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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