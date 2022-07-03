صابر الرباعي يتوجه بالدعاء لهذه الفنانة بعد تعرضها لأزمة صحية

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” عن تعرض مواطنته الفنانة ” فايزة المحرصي ” لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية .

ونشر صابر الرباعي صورة لفايزة المحرصي عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وأرفقها بتعليق يدعو لها من خلاله بالشفاء العاجل .

فكتب صابر الرباعي في تعليقه على الصورة : ” دعواتنا وتمنياتنا للفنانة الخلوقة فايزة المحرصي بالشفاء والعودة السريعة إلى نشاطها الفني .. نحن في انتظارك يا فايزة وإن شاء الله قريبا ” .