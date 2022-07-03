الموت يفجع الفنان ” أحمد خالد صالح “

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:51 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد خالد صالح ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وفاة عمته شقيقة والده الفنان الراحل ” خالد صالح ” صباح اليوم الأحد .

فكتب أحمد خالد صالح في منشوره ناعيا شقيقة والده : ” توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة إسلام صالح ” .

وتابع كاشفا عن موعد صلاة الجنازة : ” والجنازة بعد صلاة الظهر في جامع عمرو بن العاص .. شكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها في أحبائكم ” .