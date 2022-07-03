التعليق الأول ل ” عبير صبري ” بعد وفاة شقيقها

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 03:54 مساءً - نشرت الفنانة ” عبير صبري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في التعليق الأول لها بعد وفاة شقيقها ” أحمد صبري ” .

فكتبت عبير صبري في منشورها قائلة : ” توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة ” .

وتابعت مطالبة المتابعين بالدعاء له ولأسرتها : ” أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي ” .

وأشارت عبير صبري إلى أنه لم يتم تحديد موعد عزاء شقيقها بعد نظرا لسوء حالة والدتها فقالت : ” ولم يحدد موعد عزاء نظرًا لحالة أمي ” .

يذكر أن أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس السبت بشكل مفاجئ