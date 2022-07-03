كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 03:54 مساءً - نشرت الفنانة ” عبير صبري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في التعليق الأول لها بعد وفاة شقيقها ” أحمد صبري ” .
فكتبت عبير صبري في منشورها قائلة : ” توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة ” .
وتابعت مطالبة المتابعين بالدعاء له ولأسرتها : ” أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي ” .
وأشارت عبير صبري إلى أنه لم يتم تحديد موعد عزاء شقيقها بعد نظرا لسوء حالة والدتها فقالت : ” ولم يحدد موعد عزاء نظرًا لحالة أمي ” .
يذكر أن أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس السبت بشكل مفاجئ
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” عبير صبري ” بعد وفاة شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.