مصرع فنان شاب في حادث سير مروع

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 03:54 مساءً - توفي الفنان الكويتي الشاب ” غانم الحمادي ” يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز ال 36 عاما إثر تعرضه لحادث سير مروع في الكويت .

ووفقا لوسائل إعلام محلية كشفت تفاصيل الحادث فإن الفنان غانم الحمادي كان يسير على طريق الملك فهد بن عبد العزيز متوجها إلى منزله بمدينة صباح الأحمد .

وأثناء سيره في الطريق انفجر إطار سيارته مما أدى إلى انقلابها عدة مرات ولقى غانم الحمادي مصرعه على الفور قبل قدوم الإسعاف لإنقاذه .

يذكر أن الفنان غانم الحمادي هو أحد أبرز وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت وهو عضو فرقة (الفن الأصيل) التي تشارك في المناسبات الخاصة والأفراح .