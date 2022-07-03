مصرع فنان شاب في حادث سير مروع

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 03:54 مساءً - توفي الفنان الكويتي الشاب ” غانم الحمادي ” يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز ال 36 عاما إثر تعرضه لحادث سير مروع في الكويت .
ووفقا لوسائل إعلام محلية كشفت تفاصيل الحادث فإن الفنان غانم الحمادي كان يسير على طريق الملك فهد بن عبد العزيز متوجها إلى منزله بمدينة صباح الأحمد .
وأثناء سيره في الطريق انفجر إطار سيارته مما أدى إلى انقلابها عدة مرات ولقى غانم الحمادي مصرعه على الفور قبل قدوم الإسعاف لإنقاذه .
يذكر أن الفنان غانم الحمادي هو أحد أبرز وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت وهو عضو فرقة (الفن الأصيل) التي تشارك في المناسبات الخاصة والأفراح .
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