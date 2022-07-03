كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:47 مساءً - كشفت الفنانة ” إلهام شاهين ” في تصريحات صحفية لها عن موقفها من تكرار تجربة الزواج وتفكيرها في هذا الأمر .
فأشارت إلهام شاهين إلى انها لا تفكر في الزواج خلال الفترة الحالية متحدثة عن الأسباب وراء ذلك والتي ترجع إلى أمور تتعلق بشخصيتها .
فقالت : ” أنا شخصية مجنونة ومتقلبة ولا أحب التقيد .. ومبفكرش في الجواز عشان مش عايزة حد يوجع دماغي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين عن موقفها من الزواج مجددا : ” مش عايزة حد يوجع دماغي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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