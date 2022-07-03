إلهام شاهين عن موقفها من الزواج مجددا : ” مش عايزة حد يوجع دماغي “

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:47 مساءً - كشفت الفنانة ” إلهام شاهين ” في تصريحات صحفية لها عن موقفها من تكرار تجربة الزواج وتفكيرها في هذا الأمر .

فأشارت إلهام شاهين إلى انها لا تفكر في الزواج خلال الفترة الحالية متحدثة عن الأسباب وراء ذلك والتي ترجع إلى أمور تتعلق بشخصيتها .

فقالت : ” أنا شخصية مجنونة ومتقلبة ولا أحب التقيد .. ومبفكرش في الجواز عشان مش عايزة حد يوجع دماغي ” .