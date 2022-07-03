بعد مقارنته ب ” أمير كرارة ” .. فنان مصري شهير يهدد باعتزال الفن

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:47 مساءً - أعرب الفنان ” محمد نجاتي ” عن انزعاجه واستيائه من منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للكاتب الصحفي ” عمرو الصحصاح ” الذي تحدث عن عن صعود وظهور نجاتي بالفن خلال فترة ظهور الفنان ” أمير كرارة ” مقارنا بين وضع كلا منهما في الوقت الحالي .

وأكد محمد نجاتي في مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستجرام في رده على ذلك على أن قلة ظهوره بأعمال فنية هو أمر خارج عن إرادته وأنه يشارك أحيانا في بعض الأعمال والذي يكون غير راض عنها بشكل كبير بسبب ما يتحمله من مسئوليات والتزامات .

كما أشاد نجاتي بالفنان أمير كرارة وما وصل إليه نتيجة اجتهاده وموهبته فقال : ” طبعا أمير كرارة نجم كبير وهو موصلش للي هو فيه ده غير نتيجة تعب وجهد وعرق، قدر إنه يوصل لحب الناس ولقاعدة كبيرة جدا من الجمهور ” .

وتابع : ” أنا مكنش ليا دخل ابدا في ترشيحي لمسلسل محمود المصري مع الأستاذ محمود عبد العزيز، الترشيح ده جه من خلال الدكتور مدحت العدل وهو حي يرزق وممكن يسأل في ده ” .

وأضاف : ” أما بالنسبة للبوست اللي كتيه الأستاذ عمرو الصحصاح لما قال شوف دلوقتي أمير كرارة فين ومحمد نجاتي فين .. انا عايز اقوله إن حاجة مش بإيديا وخارجة عن إرادتي، أنا راجل ممثل بشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة، ممكن تكون مش أعمال بتاخد البروباجندا الكبيرة وأنا اتمنى أكون في أعمال مهمة ” .

وواصل محمد نجاتي : ” غصب عني أنا مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقية حياتي، عندي التزامات وعندي حاجات تخليني مش مبسوط اوي من الحاجات اللي بقدمها ولكن احيانا الواحد بيضطر يقبل حاجات مش بيبقى راضي عنها اوي علشان يقدر يكمل حياته ” .

ووجه الفنان المصري رسالة إلى الصحفيين مهددا باعتزال الفن قائلا : ” إذا كانت الوضعية اللي أنا فيها دلوقتي دي مضايقة ناس أو مضايقة بعض الصحفيين على فكرة أنا ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وابقى خلاص نهيت الحكاية ” .