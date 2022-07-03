كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:47 مساءً - علقت الإعلامية ” مي العيدان ” على التصريحات التي خرجت بها الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” مؤخرا خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها على إنستجرام عن طليقها الفنان ” حسام حبيب ” .
حيث أكدت شيرين عبد الوهاب على عدم استغلال حسام حبيب لها ماديا .. كما نفت ما تردد عن رفعه السلاح عليها في الأزمة الاخيرة التي نشبت بينهما .
واعتبرت الإعلامية الكويتية أن تصريحات شيرين عبد الوهاب بمثابة تمهيد لعودتها إلى حسام حبيب وطلبت من الجمهور الانتظار حتى إعلان الأمر بشكل رسمي .
فنشرت مي العيدان صورة لتصريحات شيرين عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” معنى الكلام ناوية أرجع له .. ترقبوا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تسخر من شيرين عبد الوهاب وتتنبأ بعودتها ل ” حسام حبيب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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