ياسمين صبري..”الزواج سم قاتل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن اعتذرت الفنانة ياسمين صبرى عن بطولة مسلسل “الشادر” والذي كان مقرراً أن يعرض خلال الصيف الجاري على إحدى المنصات الرقمية، تعاقدت على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان القادم بعنوان “الزواج سم قاتل”.

وبدأت ياسمين بالفعل في إجراء جلسات عمل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل للوقوف على التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد الذي تعود به لدراما رمضان بعد غياب عامين، حيث تقوم المخرجة بترشيح الأبطال المشاركين لياسمين فى الحلقات تمهيداً لبدء التصوير بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم ..

ويعتبر “الزواج سم قاتل” اسماً مبدئياً للمسلسل، الذي يناقش قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل وقضايا الارتباط والانفصال، وهو قصة وإخراج ياسمين أحمد كامل..

كانت ياسمين صبري قد اعتذرت عن بطولة مسلسل “الشادر” الذي تدور أحداثه في ١٥ حلقة تأليف مصطفى حمدي إخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري، وذلك بسبب رغبتها في المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني..

يذكر أن مسلسل “فرصة تانية” يعتبر آخر ظهور درامي لياسمين صبرى وعرض رمضان ٢٠٢٠، وشاركها البطولة أحمد مجدي وآيتن عامر تأليف مصطفى جمال إخراج مرقس عادل.