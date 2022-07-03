أنغام بإطلالة تحبس الأنفاس في مركز المنارة.. تخلت عن حمالة الكتف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا بساحة مركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عدداً من أغنياتها المميزة التي تفاعل معها الجمهور.

وتألقت أنغام في الحفل بإطلالة تحبس الأنفاس، إذ نشرت على حسابها بموقع “إنستغرام” مجموعة صور ومقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها حيث ظهرت بفستان أزرق اللون وشعر منسدل ومكياج وإكسسوارات بسيطة، أبرزت جمال ملامحها وتخلت عن حامل الكتف التي كانت تحرص على ارتدائه طول الفترة الماضية.

كما نشر بعض من جمهور أنغام عدة مقاطع فيديو من الحفل لبعض من أغانيها الشهيرة حيث قدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل “حالة خاصة”، “ياريتك فاهمني”، “اكتبلك تعهد”، “مطمنة”، و”نفضل نرقص”، “عمري معاك”، و”اهي جت”، وغيرها.

واحتفلت أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وظهر نجلاها عبد الرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران.

وفي سياق متصل انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

يشار الى أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان طرحها مؤخرا أغنية “لوحة باهتة” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور.