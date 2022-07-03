بعد استقالة هاني شاكر.. حلمي بكر يُرشح هذا الفنان لتولي نقابة المهن الموسيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الموسيقار حلمي بكر، جدلاً ولغطاً كبيراً بسبب إعلانه رأيه في الأصلح لتولي نقابة المهن الموسيقية بعد الفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أن الفنان مصطفى كامل هو أنسب شخص.

ولم يكن إعلان بكر أن مصطفى كامل هو الأنسب لتولي المنصب لكن ما أثار الجدل هو تبريره لهذا الاختيار.

حيث قال بكر في تصريحات صحافية: “الفنان مصطفى كامل هو الأصلح لتولي منصب نقيب المهن الموسيقية بعد هاني شاكر، لأن النقابة مش عايزة حد مهذب”.

وقال إننا نعيش في حالة فوضى سماعية ولا نتبع القانون ولا الذوق العام وأن من المفترض ألا يعود شاكوش للغناء مرة أخرى، لأنه سب زملاءه وهذا سلوك غير مقبول.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد أعلن تقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعبر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لعازفي الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية.

وأكد نقيب الموسيقيين، أن المؤتمر تم التجهيز له بصورة سريعة نظرًا لارتباطاته الفنية، مضيفا: “من أول يوم ليا كنقيب براعي ربنا في أمور الموسيقيين، والنهاردة آخر يوم ليا كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه”.

وشدد هاني شاكر، على الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب، متابعًا: “ما حدث اليوم من أجواء لا أستطيع من خلالها الاستمرار في المنصب”.