دنيا سمير غانم تتمنى إكمال مشوار والدها على المسرح.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، كواليس أغنيتها الجديدة “اليوم في مصر مبيخلصش”، ضمن الحملة الترويجية التي ترعاها وزارة السياحة للترويج للسياحة في مصر.

وقالت دنيا إنها سعيدة بتلك التجربة بشكل كبير رغم متاعب التصوير بسبب تعدد لوكيشن التصوير، مشيرةً إلى أن تصوير الأغنية تم في القاهرة والساحل والجونة.

وأشارت إلى أنها تجهز لعدد كبير من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث تجهز حاليًا لمسرحية سيتم عرضها خلال هذا الصيف، مردفة: “بحاول أكمل مشوار والدي في المسرح ويارب يرجع المسرح لأيام زمان”.

وعلى جانب آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد “تسليم أهالي”، والذي يشاركها العمل فيه مجموعة من أبرز الفنانين منهم بيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي؛ والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويعد مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”، آخر أعمال دنيا سمير غانم الذي عرض في رمضان 2019، وقد شارك فيه العديد من أبرز النجوم، ومنهم هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، الفنان الراحل سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، أحمد رزق، سارة عبد الرحمن، علاء زينهم، سلوى محمد، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار وشريف نجيب.