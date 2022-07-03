إلهام شاهين.. لهذا السبب رفضت تكرار تجربة الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات صحافية، عن الأسباب التي جعلتها لا تفكر في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج خلال الفترة الحالية.

وقالت إلهام: “أنا شخصية مجنونة، ومتقلبة ومبفكرش في الجواز عشان مش عايزة حد يوجع دماغي”.

من ناحية أخرى، كرم مهرجان فاس السينمائي الدولي بالمغرب الفنانة إلهام شاهين، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مجموعة من الصور لتكريمها بالمهرجان وأعربت عن سعادتها، معلقة على الصور بقولها: “تكريمي في ختام مهرجان فاس السينمائي الدولي بالمغرب”.

كما احتفلت إلهام بحصولها على لقب “أفضل ممثلة” عن فيلمها “حظر تجول” من مهرجان جربة للسينما العربية بتونس، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور وعلقت قائلة: “حصول فيلم حظر تجول على جائزتين فى مهرجان جربه للسينما العربية بتونس.. جائزة أحسن ممثله إلهام شاهين .. جائزة أحسن مخرج أمير رمسيس”.