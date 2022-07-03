أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بوشوم جسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صوراً جديدة له، ظهر فيها وهو يستعرض جميع الوشوم المرسومة على كل أجزاء جسده، وظهر أحمد الفيشاوي وهو يرتدي ملابس سباحة وتظهر جميع رسومات الوشم التي قام بها على ظهره ويديه ورجله ووجهه.

وعلق الفيشاوي على الصور برسالة غريبة قال فيها: ” من صغر سني وأنا عارف أنا مين وفخور”، الأمر الذي دفع عدداً من متابعيه لانتقاده بسبب كثرة الوشوم على جسده في حين أشاد البعض الآخر به.

يذكر أن أحمد الفيشاوي، في انتظار عرض فيلمه الجديد “راسيل”، الذي تشارك معه في بطولته كل من ندى علاء ومنة عرفة، شادي سرور، إكرامي هجرس، أمير جابري، ومن إخراج سمير صبحي، وهو ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والمغامرات، ومن المقرر عرضه في عدد من السينمات وبعدها يعرض بشكل حصري على منصة شهيرة.