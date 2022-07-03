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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون نسرين طافش على ارتباطها: "تستاهلى أحسن حاجة فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر
فاجأت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بإعلان ارتباطها، بنشرها صورة ممسكة بيد الشخص الذى ارتبطت به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، ولم تكشف عن هوية هذا الشخص أو أي تفاصيل.
نسرين طافش على انستجرام
وشاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث إطلالتها الصيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، وصور من الأماكن التي زارتها لتستمع بالأجواء الصيفية، وتعتمد نسرين في إطلالتها على الألوان الزاهية، و وخصوصا ألوان الصيف.
التهانىء على حساب نسرين
من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.
عدد من الفنانين حرصوا على تهنئة