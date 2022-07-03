شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الـ3 مواسم.. فنانون شاركوا فى دراما رمضان وسينما عيد الفطر والأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عدد من نجوم الفن حالة من الانتعاشة الفنية منذ شهر رمضان الماضى وحتى موسم عيد الأضحى، حيث شارك عدد من الفنانين في أكثر من عمل فنى خلال الثلاثة مواسم بداية من دراما رمضان مرورًا بأفلام عيد الفطر وختامًا بأفلام عيد الأضحى المبارك التي بدأت تعرض تباعًا بداية من فيلم كيرة والجن.



حمدى الميرغنى

حمدى الميرغنى

شارك الفنان حمدى الميرغنى في دراما رمضان بالظهور كضيف شرف في مسلسلى "أحلام سعيدة" مع يسرا و"الكبير أوى 6" مع أحمد مكى، وشارك في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" مع على ربيع، ليشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم "بحبك" مع تامر حسنى.



عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في دراما رمضان من خلال مسلسل "توبة" مع عمرو سعد، وشاركت في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" مع على ربيع، وتشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.



سيد رجب

سيد رجب

شارك الفنان سيد رجب في دراما رمضان كضيف شرف في مسلسل "المشوار" مع محمد رمضان، وشارك في موسم عيد الفطر بفيلم "واحد تانى"، ويشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز واحمد عز، وفيلم "عمهم" مع محمد إمام.