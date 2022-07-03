شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشيدون بـ"كيرة والجن" بعد أيام من عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات واسعة من نجوم الفن بفيلم "كيرة والجن" للنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى ومن إخراج مروان حامد والذى طرح بالسينمات الخميس الماضى، متصدرا شباك إيرادات شباك التذاكر.

دعم النجم آسر ياسين زميليه كريم عبد العزيز وأحمد عز، أبطال فيلم "كيرة والجن"، مشيدا بالعمل الذى وصفه بعلامة للسينما المصرية، وحث جمهوره على ضرورة مشاهدته.

ونشر آسر ياسين صورة من بوستر الفيلم عبر خاصية استورى "إنستجرام" معلقًا: "علامة للسينما المصرية، مبروك مبروك، لكل الأصحاب والزمايل اللى اشتغلوا وتعبوا فيه، أنا فخور بكم جدا".



محمد دياب

وأعرب المخرج محمد دياب، عن أعجابه بفيلم كيرة والجن، وكتب دياب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: تحية لكل صناع كيرة والجن على المجهود الكبار المبذول في كل العناصر، مروان حامد وأحمد مراد أفلامهم بتحاول دايما توصل للمنطقة الصعبة اللي بين الفيلم التجاري والفني.. بصراحة أنا متحيز للي اختار الطريق الصعب وبتمنى نجاح الفيلم علشان التجارب الضخمة تبقى قابلة للتكرار.

وأشاد المخرج عمرو سلامة، بفيلم "كيرة والجن" ومخرجه مروان حامد، وكتب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائى فى مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصرى ملحمى منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل".

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبد القادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.