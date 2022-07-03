إيلون ماسك يكسر صمته على تويتر.. نشر صورة مع بابا روما وأخرى مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غرد الملياردير إيلون ماسك على موقع تويتر لأول مرة بعد غياب تسعة أيام زاد من التكهنات بشأن مصير صفقة استحواذه على الموقع.

ونشر ماسك عدة تغريدات تضمنت صورة من لقائه بالبابا فرنسيس، بالإضافة إلى صورة تعود إلى احتفال سابق له بعيد ميلاده.

وجاء توقف تغريدات ماسك غير المعتاد ليزيد من الشكوك حول إمكانية إتمام الصفقة المتعثرة بشأن استحواذه على تويتر.

ويحاول ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس، شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وكان ماسك قد قال منتصف الشهر الماضي إنه ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها بشأن عرضه للاستحواذ على تويتر، بما في ذلك عدد المستخدمين الزائفين على الموقع وتجميع الجزء المتعلق بأدوات الدين في الصفقة.