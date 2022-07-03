مخرج فيلم جاستن تيمبرليك يتقدّم بدعوى قضائية ضدّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم المخرج جون أوربانو بدعوى قضائية ضدّ المغني جاستن تيمبرليك الذي كلّفه بتصوير وتحرير فيلم وثائقي خاص بألبومه “The 20/20 Experience”.

بدأت القصّة عام 2012، حين اختار مغني البوب الشّهير جاستن تيمبرليك التعامل مع المخرج أوربانو.

وروى أوربانو أن تيمبرليك اقترح عليه آنذاك تشارك أرباح الفيلم بدلاً من أن يدفع له مبلغاً محدداً مقابل عمله. ولم يكن يتوقّع أبداً أن النجم سيقرر إلغاء المشروع والتخلي عنه بعدما حقق الألبوم نجاحاً هائلاً وأصبح الألبوم الأكثر مبيعاً لعام 2012.

وأفاد موقع “تي إم زي”، الذي اطلع على ملفات القضيّة، أن تيمبرليك دفع للمخرج مبلغ 20 ألف دولار أميركي قبل البدء بالفيلم، فضلاً عن تعويضات مقابل النفقات التي تكبدها أثناء التصوير.

ويدّعي جون أوربانو أنه صور المغني لمدّة 60 يوماً وهو يسافر حول العالم، وأنه قضى حوالي 2500 ساعة في تحرير الفيلم، ويزعم أنه لو حصل على أجره بطريقة تقليديّة لكان تقاضى 2. 450. 000دولار أميركي.

وشرح المخرج أنه تقاضى حوالي 7 دولارات في السّاعة، مؤكّداً أن هذا الأمر غير عادل، مطالباً بالحصول على حقوق الفيلم. وقال إن تيمبرليك بدا مهتماً للغاية في البداية إلا أنه فقد الاهتمام بعدما فاق ألبومه التوقعات وحطّم الأرقام القياسيّة.

تجدر الإشارة إلى أن تيمبرليك لم يقدّم أي تصريح بشأن الدّعوى ولم ينف الاتهامات التي وجّهت إليه.

ويذكر أنّ الألبوم احتل المرتبة الأولى بحسب تصنيفات “بيلبورد” قبل أن يصبح الأكثر مبيعاً لعام 2012.

يشار إلى أن جون أوربانو تعامل مع أهم المغنين منهم كاري أندروود وكيث أوربان ونيكول كيدمان وفرقة “وان دايركشن” وتيم تيمبالاند وغيرهم من الأسماء البارزة.