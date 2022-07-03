شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان والدة القبطية دولت فهمى فى "كيرة والجن": كنت خايفة من جحود الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها كظهور خاص في فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذى يعرض حاليًا في السينمات متصدرًا شباك التذاكر، مشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها كانت تسبب لها توتر حتى في التصوير، لاسيما أنه دور جديد عليها، رغم قلة المشاهد، إلا أنها قدمته بشكل مختلف.

وأضافت سلوى، أنها كانت تشعر بخوف شديد وكانت تترقب رأى الجمهور، لاسيما أنها قدمت شخصية والدة عضوة المقاومة الإنجليزية دولت فهمى" – هند صبرى، والتي تميزت بامرأة جحودة وبلا قلب، خاصة أنها دفعت ابنها لقتل شقيقته بسبب العار الذى لحق بها، عندما أقامت علاقة حب بـ"الجن" أحمد عز.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.