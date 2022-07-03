شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش في الإسكندرية يوم 22 شهر يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغانيها بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.

وانتهت مؤخرا المطربة مروة ناجى من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "السيرة" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.وكانت آخر حفلات الفنانة مروة ناجى، فى مهرجان تل بسطا، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أشهر أغنيات الزمن الجميل التي نالت إعجاب الحضور.

وطرحت المطربة مروة ناجى آخر أغنياتها التي تحمل اسم "عايز تعرف" فى عيد الحب الماضى وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا .