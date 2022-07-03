شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: نستكمل تصوير مسلسل "مهب الريح" فى أبو ظبى خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة هند صبري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها انتهت من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "مهب الريح" في عدد من الأماكن الخارجية في القاهرة، ومن المقرر أن تصور عددًا من المشاهد في أبو ظبى خلال الفترة المقبلة، وهو العمل المأخوذ من المسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF، والذى نال نجاحًا باهرًا وقت عرضه.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، و بعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

مسلسل في مهب الريح، من بطولة هند صبرى، وماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.





وقالت النجمة هند صبري لـ الخليج 365"، إنه شرف لها دواما أن تقدم شخصية المرأة القوية الملهمة وأن تسلط الضوء على شخصيات قوية لم تترك كونها امرأة أن يحول ذلك بينها وبين طموحتها وأحلامها ومبادئها.

وأضافت هند صبري في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها فخورة باختيارها لتقديم شخصية دولت فهمي لأنها شخصية بطلة حقيقية من أبطال المقاومة ورمزا من رموز المقاومة ضد الاستعمار الإنجليزي، في فيلم "كيرة والجن" وهي فرصة جيدة لإلقاء الضوء عليها ليتعرف عليها الجيل الجديد لأنه ليس عنها مصادر تاريخية كثيرة حولها.

واستكملت هند صبري حديثها، حول الشخصية، مؤكدة أن المخرج مروان حامد كان لديه عدد من المصادر التاريخية عن الشخصية إضافة إلى كتاب للكاتب مصطفي أمين وفي سهرة تلفزيونية للفنانة سوسن بدر، لكنه لأن المصادر قليلة ولم تذكر الكثير حول الشخصية وطريقة كلامها وملابسها، جمعت هند في الشخصية ما بين التفاصيل الموثقة إضافة إلى بعض الخيال للوصول إلى شكل ومضمون وطريقة تصرفات وتعامل شخصية دولت فهمي.





يعد "كيرة والجن" من أبرز الأفلام الأضخم انتاجيا، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لاسيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.