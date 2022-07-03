شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور يعلن تأجيل عرض مسرحية "حلاوة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، تأجيل عرض مسرحية "حلاوة الحب" على مسرح السلام بشارع قصر العينى، الذي كان من المقرر إعادة عرضها اليوم الأحد، على أن يتم تحديد موعد جديد للعرض لاحقا.

وأشار الفنان محسن منصور، إلى أن العرض لاقي نجاحا جماهيريا عند عرضه في الموسم الأول له في شهر رمضان المبارك لما يضفيه العمل من حالة روحانية جميلة وما يتضمنه من فنون الاستعراض بنوعية الحديث والكلاسيكي وباقة من الأغنيات والابتهالات الصوفية.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حلاوة الحب" يجمع الدراما الاجتماعية الحياتية ممزوجة بأغانٍ وإنشاد صوفي، وتدور في أجواء المولد المبهجة، لتحقق المتعة بفن وسحر التصوف وتتفرد في تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب أحبائه، كما أنها رسالة تدعو إلى الحب والخير والجمال والاقتداء بخلق الرسول الكريم.

عرض "حلاوة الحب" بطولة الفنان حسام فياض إنشاد أدهم السعيد، مصطفى منصور، ويشارك في العمل مجموعة من الوجوه الواعد من الشباب وهم: ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، أشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، اللحان، مصطفى منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية د/سالى احمد، منفذ إضاءة محمد عبد الشافي، منفذ موسيقي أمينة الصاوي مخرج منفذ حسني الهواري، تأليف، وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.