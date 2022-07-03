ذلة لسان تكشف مفاجأة كبرى عن علاقة شيرين وطليقها حسام حبيب.. لن تصدق ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:47 صباحاً - تتمتع الفنانة شيرين عبدالوهاب بشعبية كبيرة في الوسط الفني وبين الجماهير، فهي واحدة من أفضل المطربات في تاريخ مصر وأكثرهن موهبة على الإطلاق ويصل إحساسها في أغانيها منذ الوهلة الأولى، ودائما ما تشارك جمهورها أدق تفاصيل حياتها

وأجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جلسة جديدة للأسئلة والأجوبة مع متابعيها على حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وكشفت شيرين خلال ردها على المتابعين، عدم صحة بعض ما تردد حول علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب.

ونفت ما تردد عن استفادته منها ماديًا، وقالت: “بصراحة حق الله، حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تمامًا، أنا ماعرفتش أحوش فلوس لي غير لما اتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما”.

وأضافت شيرين: “هو كان بيحافظ لي على مالي، ودي الصراحة، عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا، ودي الحقيقة”.

وأوضحت ردا على سؤال آخر حول تهديده لها بالسلاح، وقالت: “طبعًا لا أيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضه دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا”.

شيرين عبدالوهاب تتفاعل مع متابعيها

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة إلى أحدى معجباتها التي حدثتها عن تفكيرها في الانتحار، ولم تأخذها “شيرين” بمحمل الجدية.

وقالت: “أنا اتسألت سؤال قبل كده على الانتحار من بنوتة، وأنا جاوبت عليها بهزار عشان ماتفهمش أنها لوحدها بتمر بالظروف دي وكلنا معرضين لده”.

وتابعت شيرين: “لكن أنا عايزة اتطمن عليها وأقول لها إن الأفكار دي من وساوس الشيطان، وإن شاء الله تكون كويسة وطمنيني عليكي وربنا يحميكي”.

وأكدت شيرين عبد الوهاب على اعتزازها بدور الصحافة المصرية في صناعة نجوميتها وتقديمها للجمهور.

ونفت ما يتردد عن عدم رغبتها في إجراء مقابلات مع الصحفيين المصريين لتفضيلها التعامل مع نظرائهم اللبنانيين للكشف عن أخبارها الشخصية، كواقعة اعتزالها وكذلك طلاقها من حسام حبيب.

وقالت شيرين: “الكلام ده مش مظبوط خالص، أنا صحافة بلدي هي اللي عملتني ولها فضل كبير عليا، وأنا أفتخر بصحافة بلدي”.

وتطرقت شيرين عبد الوهاب إلى أمور أخرى منها عدم قدرتها على متابعة قضـية نيرة أشرف بناءً على نصيحة الطبيب، الذي يمنعها من متابعة الأخبار السلبية للحفاظ على سلامتها النفسية.

كما عبّرت شيرين عن شعورها بالنــدم على احترافها الفن بسبب مشـاكل وسلبيات الشهرة، وأكدت أن هدفها خلال الفترة المقبلة هو التطور وتقديم كل الألوان الموسيقية والوصول إلى ما هو أبعد من العالمية.

وقالت شيرين عبد الوهاب إن أكبر معجبيها يدعى “هيربيرد” وهو رجل سويسري تجاوز عمره الـ80 عاما ولا يجيد التكلم بالعربية، لكنه يحفظ كل أغنياتها ويحضر كل حفلاتها.

وتحدثت عن عدم انتهائها من دراستها في أكاديمية الفنون بسبب انشغالها بأعمالها، مشيرة إلى أنها تنوي استكمالها لاحقا، وقدمت التهنئة للشاعر أيمن بهجت قمر الذي أنهى امتحاناته الجامعية قبل أيام، وهو بعمر الـ48.

وعلي جانب اخر شهدت الأسابيع الماضية، عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لنشاطها على السوشيال ميديا، حيث أصبحت تتواجد للحديث مع جمهورها بشكل أكبر من خلال خاصية ASK عبر حسابها على موقع انستجرام، اذ فتحت شيرين الأسئلة لجمهورها 3 مرات في وقت قصير وأجابت على أسئلتهم سواء كانت عن عملها أو حياتها الشخصية.

وخلال المرات الثلاثة تتجنب شيرين عبدالوهاب الإجابة على أي سؤال خاص بطـليقها الفنان حسام حبيب، وتكتفى بكلمات مقتضبة عنه منها عندما تم سؤالها عن وجود مشاعر حب أو كره لحسام حبيب عندها

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