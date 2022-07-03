ظهور نادر لأحفاد إلهام الفضالة على السوشيال ميديا.. لا أحد كان يتوقع أن لديها حَفَدة في هذا السن الكبير! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:47 صباحاً - أحفاد النجمات خطفوا الأنظار في الفترة الماضية خصوصًا أن ظهور بعضهم بات نادرًا، حيث تفضل بعض النجمات أن تحافظ على خصوصية الأحفاد لكن من وقت لآخر يفاجئ الجمهور بصورة مميزة تجمعهم في مناسبة أو لقطة عائلية وكان أحدثها ظهور أحفاد الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

حيث نشرت حسابات فنّية على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو يظهر نواف الخالدي، زوج إبنة إلهام الفضالة، منى العتيبي، وهو يجلس مع الأبناء.

وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أحفاد إلهام الفضالة حول الخالدي، حيث جذبوا الانتباه وتفاعل معهم المغردون. وأشاد المتابعون بجمال الأطفال وعمر إلهام الفضالة الذي لا يشير إلى أن لديها أحفاد.

كما تداول الروّاد صورة أخرى تم التقاطها في إحدى المناسبات، فالفنانة إلهام الفضالة تحافظ على خصوصية أحفادها وتظهر معهم بشكل نادر، كما أنها في الفترة الأخيرة فضلت إبعاد بناتها وأحفادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتكتفي فقط بظهورها عليها والتواصل مع متابعيها.

أحفاد إلهام الفضالة مع والدهم

وكانت منى العتيبي، أطلقت اسم إلهام على طفلتها الأولى، نسبة إلى والدتها. وفي وقت سابق، ظهرت النجمة الكويتية مع أحفادها في احتفال القرقيعان، وحرصت على حمل اثنتين من حفيداتها على يدها.

أحفاد إلهام الفضالة

واستقبلت الفنانة الكويتية، العديد من تهنئة الزملاء لتهنئتها بحفيدها محمد، داعين الله أن يحفظه لها وأن يجعله من الذرية الصالحة.

وكانت الإعلامية مي العيدان من أوائل المهنئين، وعلّقت: “مليار مبروك الهام يتربى بعزكم شفتي صبرتي والله ارزقج بالولد اللي تبينه الله يحفظه لكم ويجعله من الذريه الصالحه”.

ونشرت إلهام في ذلك الوقت صورة لها مع حفيدتها الأولى عبر صفحتها على “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام، رزقني الله بأول حفيدة “إلهام” فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة ابنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.

وعبرت إلهام الفضالة عن سعادتها بعدما رزقت بأول حفيدة، لا سيما وأنها لم تتجاوز ٤٥ عاما، وقالت في مقطع فيديو أن نساء أخريات حصلن في مرحلة الثلاثينات على لقب جدة، ونصحت جمهورها بعدم خوفهم من لقب الجدة.

إلهام الفضالة وعمل بناتها في الفن

وعن دخول بناتها الوسط الفني، قالت الفنانة إلهام الفضالة أن بناتها لا يفضلن دخول عالم التمثيل، موضحة أنها تعترض على ذلك أيضاً خوفاً من تعرضهن لانتقادات جارحة أو شائعات مزعجة أو سخيفة.

تتعرض الفضالة لشائعات وانتقادات، وصفتها بـ المزعجة، خاصة فيما يتعلق بابنتها، لا سيما عملها عالم الفن، وقالت الفضالة في وقت سابق إن بناتها يفضلن استكمال دراستهن والزواج وبعد ذلك من الممكن ترك حرية الاختيار.

سيرة إلهام الفضالة

يُذكر أن الفنانة إلهام الفضالة من مواليد 18 يونيو 1974، بدولة الكويت واقتحمت عالم التمثيل من سن الطفولة، وفي عام 2000 بدأت مسيرتها الفنية بشكل حقيقي، إذ شاركت في بطولة مسرحية” عالباب يا شباب” مع داود حسين وحسن البلام.

وتزوجت الفضالة وعمرها 16 عامًا من رجل كويتي، وأثمر الزواج عن ابنتها “منى”، وبعد انفصالها عنه، تزوجت عام 2003 من المخرج خليل التميمي، ورزقت منه بابنتين هما “فجر و النور”، وفي عام 2021 انفصلت وتزوجت من الممثل شهاب جوهر.

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