نسرين طافش تعلن اربتاطها بشكل مفاجىء.. وتساؤلات حول هوية العريس!

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:47 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن اربتاطها بشكل مفاجىء وذلك بعد نشرها صورة ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما، وأرفقتها بوسم خاتم وعروس برفقة عريسها في إشارة إلى ارتباطها رسميا.

وعلقت الفنانة طافش على الصورة بقولها: “ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائما وأبدا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين”.

وأثارت معرفة هوية عريس الفنانة نسرين فضول كثير من النشطاء الذين بدأوا بطرح تخميناتهم، حيث أشارت المعلومات المتداولة إلى أن ”العريس مصري الجنسية“، لا سيما أن الفنانة نسرين تتواجد حاليا في مصر وأعلنت ارتباطها من القاهرة.

وكشف مصدر مقرب من نسرين أن العريس هو أحد مدربي اليوجا وخبراء الطاقة ويدعي شريف الشرقاوي، وهو مصري الجنسية، وكان المدرب الخاص لنسرين منذ فترة ليست بالقليلة، كما أنه ساعدها في التخلص من بعض الضغوط النفسية التي تعاني منها من خلال أسلوبه الاحترافي في اليوجا.

في مطلع أبريل 2021، أعلنت الفنانة نسرين طافش خلال برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، فسخ خطبتها الأولى، مؤكدة أنها ارتبطت عاطفيا في نهاية عام 2020، ولكنها لم تعلن عن أي خطوة رسمية غير الخطوبة، إلى أن أعلنت فسخ خطبتها من الرجل الذي أحبته لأنه لم يكن هناك التقاء روحي وفكري كما توقعت، موضحة أنها تحلم بالأمومة.