عمرو اديب عن دنيا سمير غانم: “هي الوريث الشرعي للفوازير والاستعراض في العالم العربي”

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 03:54 صباحاً - قدمت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ أغنية جديدة تحمل اسم “اليوم في مصر مبيخلصش”، على طريقة الفيديو كليب وذلك ترويجا للسياحة في مصر.

الأغنية تمّت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، بهدف تصوير جمال مصرمن أجل الترويج والدعم للسياحة المصرية، حيث ظهرت فيه دنيا في العديد من المناطق السياحية في مصر.



وقد لاقت الأغنية بصوت دنيا سمير غانم، تفاعلاً كبيراً جداً من الجمهور المحب لها، ويستمر المتابعون بتداول مقاطع من كليب الأغنية عبر صفحاتهم، وتوجيه رسائل محبة لـ دنيا، لتقوم الأخيرة بشكرهم وإبداء الحب المتبادل معهم، من خلال مشاركة رسائلهم.

بدوره علق الاعلامي المصري عمرو اديب على الاغنية بالقول أن دنيا سمير غانم “هي الوريث الشرعي للفوازير والاستعراض في العالم العربي ممثلة مغنية جميلة دمها خفيف مشهورة والناس بتحبها فخير عملت وزارة السياحة المصرية “.