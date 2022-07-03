زوجة كريم عبدالعزيز بالأحمر الناري في حفل زفاف.. جمالها خطف أنظار الجميع – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:47 صباحاً - احتفل المنتج جمال العدل، بزفاف نجله الملحن أحمد العدل، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وأحيا الحفل الفنان تامر حسني.

وكان من أبرز الحضور الفنان كريم عبدالعزيز وزوجته “هايدي”، كما حضرت النجمات يسرا ولبلبة وعبير صبري وريهام حجاج والملحن عزيز الشافعي والسيناريست أيمن سلامة وأحمد فهمي وزوجته وشيماء سيف وهاني رمزي وجومانا مراد وخالد الصاوي وهالة صدقي.

كريم عبدالعزيز وزوجته:

وكان اللافت خلال الحفل حضور الفنان كريم عبدالعزيز وزوجته هايدي التي تألقت بفستان أحمر ناري وإستطاعت أن تخطف أنظار الحضور و أيضًا جمهور السوشيال ميديا وذلك في ظهور نادر لها مع زوجها في المناسبات الفنية.

وخلال الحفل رقصت الفنانة يسرا، على نغمات أغنية “هتدلعـني”، مع الفنان تامر حسني، والذي قدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور.

كريم عبد العزيز: زوجتي تشبه أمي

وأكّد النجم كريم عبد العزيز أنّ زوجته ذكية استطاعت أن تكتسب طباع والدته التي تربطها به علاقة قوية. حتى أنّها أصبحت تشبهها في سلوكها وتصرفاتها وصارتا صديقتين، وهو الأمر الذي يسعده للغاية.

وخلال استضافته سابقًا في برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة “المحور”، أشار النجم المصري إلى أنّ والديه وعائلته المكوّنة من زوجته وابنته ملك وابنه علي يمثّلون له مصدر الأمان.

كريم عبدالعزيز يتصدر بفيلمه «كيرة والجن»

وعلى الصعيد الفنّي، أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالعمل في «فيلم كيرة والجن» مع المخرج مروان حامد والفنان أحمد عز، والذي طرح في دور العرض السينمائي قبل أيام قليلة.

وتحدث كريم عبد العزيز عن كواليس تحضيره للعمل، وقال في تصريحات صحفية: أنا أجسد شخصية أحمد عبد الحي كيرة ضابط يتودد للإنجليز، وقد أحتاج هذا الدور مني الكثير من التدريبات”.

يرصد فيلم “ كيرة والجن ” والذى يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر كلٍ من أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك .

فيلم “كيرة والجن” يعتبر من أضخم الأفلام انتاجيًا، حيث تكلف ما يقرب من 104 ملايين جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد مراد، مدير تصوير أحمد المرسي، إخراج مروان حامد.

وبلغت إيرادات فيلم كيرة والجن، للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، نحو 4 ملايين و441 ألف و451 جنيه مصري، في ثاني أيام عرضه، ليكون ليكون إجمالي إيرادات الفيلم 8 مليون و400 ألف جنيه، في 48 ساعة فقط..

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